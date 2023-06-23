Донбасский дневник: о луганских разведчиках, «калашах» и трофеях

О главных фишках собственной модификации «калаша» боец с позывным «Кадет» рассказал военкору «Казанских ведомостей», который провел несколько дней в расположении разведчиков легендарной гвардейской бригады «Ташкента» ЛНР.

Артиллерия и на СВО напомнила, что свое грозное звание бога войны она сохранила в полной мере. Мощная, ударная, всесокрушающая. «Арта» тут же стала главной героиней новостных телесюжетов. Но вот в ближнем бою, в бою стрелковом, самым надежным, проверенным десятилетиями другом бойца неизменно остается автомат Калашникова. Оттого к «калашу» такое уважение солдата и желание помочь выполнять ему свою работу. Да, вот такая у легендарного «калаша» работа – охранять и сохранять жизнь тому, кто держит его в руках.

В уважительном и бережном отношении к лучшему автомату всех времен и народов убедился и военкор «Казанских ведомостей», побывавший в зоне проведения специальной военной операции – в одном из луганских поселков, ставшим передовой позицией.

Вечером того дня усталые бойцы подразделения вернулись с боевого задания в свою «располагу» – в один из небольших заброшенных домов на окраине. И каждый занялся своим делом. Кто-то – готовить нехитрый ужин на всех – из того, что есть под рукой:

Ребята, гречку с тушенкой сейчас разогрею, Андрюха, а ты иди чайник поставь сразу.

Вот кто-то просто прилег отдохнуть и немного забыться. Водитель «бэтээра»-«восьмидесятки» – главного транспортного средства, доставляющего бойцов к линии боевого соприкосновения, вышел покурить, а заодно и в полную грудь подышать свежим вечерним воздухом Луганщины. Небо, усыпанное россыпью звездочек, в этих краях чистое, но иссиня-черное и на этом фоне далекие планеты и галактики горят так ярко, что их можно разглядывать, как в планетарии.

«Располага» разведчиков Фото: © Влад Миров

А картина в этой небольшой хате-«располаге» будничная и непривычная одновременно. Но непривычная для гражданского человека. Вот в углу одной из комнат скромно притулилась парочка запыленных гранатометов. Несколько «калашей» сложены в импровизированную пирамиду заметно ближе – прямо возле спальных мест в виде старенького разложенного дивана, на расстоянии вытянутой руки. Мало ли… «Калашики» стоят себе пока смирно, дожидаясь непредсказуемого завтрашнего утра. Висят себе гроздьями на большом гвозде-вешалке и выцветающие под жарким солнцем луганских боев камуфляжи.

Но, не дожидаясь пока будет готов солдатский ужин на скорую руку и чай к нему, один из бойцов, молодой парень, уже берет из пирамиды свой автомат и начинает разбирать его, внимательно осматривая и бережно протирая ветошью каждую вынутую деталь. Причем деталей этих заметно больше, чем у обычного «калашникова». Глядя, с какой аккуратностью, тщательностью и даже отчасти любовью боец раскладывает детали оружия, понимаешь сразу: оружие свое он ценит, уважает и в меру возможностей холит, как добрый хозяин своего коня-скакуна.

Руководитель волонтерского движения «Ценим Жизнь» с позывным «Счастливчик»:

«Вот эти «пятиточечники», которые мы сами шьем и вручаем нашим парням на СВО, очень востребованы там» Фото: © Влад Миров

Мы приехали в это подразделение в составе группы казанских волонтеров «Ценим Жизнь». С собой у нас весьма важный и ценный для полевой санчасти груз. Мы привезли нашим бойцам медицинские аптечки, медикаменты, мягкие носилки, эвакостропы и «пятиточечники». Все это подготовлено, скомплектовано и пошито руками добровольных помощников проекта «ЦЖ». «Пятиточечник»-раскладушку называют еще «полевой табуреткой» – он защищает бойца от холодной и мокрой земли. Поэтому первым делом вручаем их разведчикам. Боец с позывным «Кадет» раскладывает эту большую военную «сидушку», с явным удовольствием разглядывает ее и поворачивается к нам:

Ребята, какую отличную вещь вы привезли! Здорово! Нам ведь приходится подолгу, часами лежать на земле, в лесу, в дозорах, не двигаясь, чтобы тебя не обнаружили. Это вот прямо то, что нам надо! Спасибо!

Контакт налажен, мы приехали не с пустыми руками, и теперь я могу задать свои вопросы.

Скажи, в твоем автомате я вижу удобные дополнительные детали. Что это за модификация, интересно?

Модификация? Моя собственная, – смеется «Кадет». Это именно он с таким тщанием только что провел осмотр и подготовку своего Калашникова.

Вечер разведчика Фото: © Влад Миров

Обычный АК-74, – охотно поясняет разведчик. – Но я дополнил его под себя, купил на свои деньги все, что посчитал нужным. Что-то заказывал, что-то привезли по моей просьбе. Вот, например, приклад дополнительный – он телескопический, складывающийся. Убирающийся приклад очень удобен в ближнем бою, бою в зданиях. Но, кроме того, что его можно убрать, приклад и сам по себе еще складывается, что тоже удобно. Турецкого производства.

А вот эта рукоять, что у приклада – израильская, FAB Defense, очень удобная: прорезиненная, хваткая. Это вот прицел и увеличитель к прицелу, прицел производства США. При передергивании затвора палец, бывает, соскальзывает с крючка затвора, поэтому я заменил стандартную рукоятку затвора на «армаконовскую» («Армакон» – российский производитель комплектующих для оружия – прим. Ред.), в таком виде – в виде небольшого цилиндрика, она более удобная, чем в виде крючка, лучше, быстрее и надежнее пользоваться.

Переводчик огня, он же предохранитель, тоже поставил производства «Армакон» – он сделан под ладонь, так проще переключать с одного режима огня на другой. Цевье – тоже российского производства, «армаконовское». Удобное, хваткое. И к тому же хорошо охлаждает ствол. Дополнительная ручка, что впереди, под стволом – китайского производства. А планка над ней – трофейная, производства США. Это у украинских солдат такие планки стояли на винтовках зарубежного производства, вот пригодилась и нам. Как и многие другие трофеи, добытые в боях с сильными и в достаточной мере снабженных западным вооружением «оппонентами».

Кадет заканчивает осмотр верного и надежного товарища, быстро превращает разрозненные детали вновь в боевое оружие с улучшенными им самим же свойствами и идет к общему столу скромного солдатского ужина. Завтра снова будет нелегкий день. Впрочем – случаются ли на войне легкие дни? Не знаю…

Раннее утро разведчика на СВО. Подготовка к выходу на задание. Фото: © Влад Миров

…В окна нашей хатки пробиваются первые робкие лучи раннего луганского утра. Ночь уступает ему неохотно, еще бы – на часах 3 утра по местному времени. Расстегиваю молнию своего спального мешка и пытаюсь понять – что меня разбудило? А, вот эти тихие диалоги из соседней комнаты. Диалог двух бойцов идет короткими, но сразу видно, что привычными для них фразами.

Сегодня осколочных возьмем больше, бери пять и вон те еще тоже. «Дымы» приготовил?

Да. Уже на поясе и в разгрузке, все в порядке.

Аккуратно и тоже тихо иду в сени, «до ветру». А, это, оказывается, Кадет со своим напарником из их слаженной боевой двойки – Туристом собираются на задание. Какое? Ну конечно, мне никто из их обоих об этом не скажет. Одному из них исполнилось 24, другому – еще только 21. Главный в их связке воюет за свой Донбасс с 19 лет, Турист – с 18. Оба родились и выросли здесь. Их юность навсегда отметила этих парней своими суровыми знаками. И эти шрамы от полученных за прошедшие годы ранений останутся не только на теле…